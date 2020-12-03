لفتة إنسانية.. محافظ بني سويف يوقف موكبه للاطمئنان على سائق توكتوك مصاب

في لفتة إنسانية، أوقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، موكبه، عصر اليوم الخميس، إثر مشاهدته حادث انقلاب "توك توك" على طريق "دمو- بني سويف" بالقرب من قرية بهبشين.

ونزل المحافظ من سيارته مسرعا للاطمئنان على الحالة الصحية لقائد التوك توك، الذي تعرض للإصابة، حيث طمأنه على وضعه الصحي، وأرشده لاتباع بعض التعليمات والإرشادات الصحية، لتجنب حدوث مضاعفات في الإصابة التي تبدو "كسر في العظام"، حيث إن المحافظ يعمل طبيب جراحة عظام.

ووجه المحافظ، بسرعة الاتصال لإحضار سيارة إسعاف لنقل المواطن إلى المستشفى التخصصي، رافضا مغادرة المكان حتى مجئ سيارة الإسعاف.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، بمتابعة الحالة وتوفير الرعاية المطلوبة، بالتنسيق مع إدارة المستشفى، لاتخاذ ما يلزم من إجراء أشعة وفحوصات لتشخيص الإصابة وتوفير العلاج اللازم.

ومن جانبه، أفاد وكيل وزارة الصحة بأنه تم استقبال الحالة، وإجراء كافة الفحوصات اللازمة لها، وتبين أنه مصاب بكسر في الفخذ الأيمن، وتم إجراء شدة طبية له (توماس)، وسيتم إجراء عملية جراحية له بالمستشفى التخصصي الأسبوع المقبل، مؤكدا على توفير كافة أوجه الرعاية له، وسيتم إطلاع المحافظ بمستجدات حالته الصحية.

وكان المحافظ قد شهد إحدى الفعاليات التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع السياحة والآثار بواحة ميدوم بمركز الواسطى، وأثناء عودته متوجها إلى مدينة بني سويف، لاحظ تجمعا على جانب طريق دمو، فأمر سائقه بالتوقف للتعرف على سبب تجمع المواطنين، الذين هرعوا لنجدة المواطن إثر انقلاب مركبة التوك توك التي كان يقودها "بمفرده "على الطريق.