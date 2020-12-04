محافظ بني سويف انتصر لهم.. القصة الكاملة لفتح مزلقان المديرية للمشاة

30 ساعة فقط كانت كافية لفتح مزلقان المديرية بمدينة بني سويف، والذي يعد أهم ميادين المحافظة، أمام حركة المشاة، عقب إغلاقه بمعرفة هيئة السكك الحديد في بني سويف، استجابة لشكاوى المواطنين والتي استجاب لها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والذي أشرف بنفسه على إعادة فتح المزلقان أمام المشاة مرة أخرى.

البداية كانت بغلق مفاجئ لمزلقان المديرية والذي يربط شرق مدينة بني سويف بغربها مارا بميدان المديرية، الذي يعد من أهم ميادين المحافظة وترعة الإبراهيمة، بسور حديدي، ما أضطر المواطنين إلى القفز فوق السور من أجل المرور، قبل أن ينتفض المواطنون بشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة على موقع السوشيال ميديا يرصدون معاناتهم مع القفز أعلى السور الحديدي.

استغاثات عديدة خلال ساعات قليلة لم تتعدى 30 ساعة، قبل أن يتحرك محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني ويتواصل مع هيئة السكة الحديد لدراسة إمكانية فتح المزلقان مرة أخرى استجابة للمواطنين.

دقائق لم تمر على تواصل المحافظ بهيئة السكة الحديد، إلا وأن تواجد على رأس المزلقان للمعاينة على الطبيعة، وبالتنسيق مع الهيئة تم فتح باكية من السور الحديدي بالمزلقان، كحل مؤقت، والتنسيق مع السكة الحديد والأمن والمرور، لمرور المشاة فقط، لحين الانتهاء من انشاء كوبري للمشاة، وذلك للتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن، مشددا على عدم السماح بمرور غير المشاة، فيما تأخذ السيارات أو الدراجات طريقها عبر السير الكوبري العلوي الجديد الذي تم إنشاؤه للقضاء على التكدس والزحام المروري بتلك المنطقة الحيوية.

واطمأن المحافظ على تأمين الممر الذى تم فتحه، وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن والسكة، حيث سيتم تعيين خدمة أمنية تضم رجال أمن ومرور وخفير سكة حديد، لتنظيم حركة عبور المواطنين على جانبي الشريط والتنبيه والإعلام عن موعد مرور القطارات من خلال التواصل بين الخدمة المعينة وبرج السكة الحديد ومن خلال التواصل تليفونيا وشفويا مع إدارة المحطة للتنبيه بقدوم قطار حتى يتم غلق الممر.

وطالب المحافظ مهندسى السكة الحديد بعدم القيام بأى اجراء جديد قبل الرجوع للهيئة والتنسيق مع المحافظة، ومطالبا بأهمية دراسة إمكانية تشغيل جرس الإنذار قبل مرور القطارات، والذين أفادوا بصعوبة ذلك لانه يرتبط بأنظمة تقنية معقدة لتشابكها مع جوانب فنية متعلقة بزمن التقاطر وأنظمة التشغيل الخاصة بالهيئة.

وكلف المحافظ لجنة متابعة من المحافظ تتواجد ميداني لمتابعة تنفيذ تلك الحلول واجراءات التأمين اللازمة، وان يتم وضع ذلك في محضر تنسيقى بين الجهات المعنية، بشكل يضمن التزام كل جهة بمهامها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

كما حرص المحافظ على تبادل الحوار مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بالمنطقة، مطالباً إياهم بأن يكون المواطن شريكاً في الحل وأن يتعاون مع الأجهزة التنفيذية حتى يتم الانتهاء من مشروع إنشاء كوبري للمشاه للمرور الآمن بالمنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في أعمال إنشاء كوبري المشاة خلال الأسبوع القادم والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق ومقرر نهوه خلال شهرين من بدء الأعمال، فيما أكدت مصادر على إحالة غلق المزلقان بسور حديدي أمام المشاة إلى التحقيق بهيئة السكة الحديد.