محافظ بني سويف يشرف على فتح ممر بمزلقان المديرية لعبور المشاة  

أشرف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، على فتح باكية من سور حديدي بمزلقان المديرية بمدينة بني سويف، كحل مؤقت، في استجابة لشكاوى عدد من المواطنين من قيام السكة الحديد بغلق المزلقان بسور حديدى للبدء في تنفيذ كوبري للمشاة، سيتم البدء فيه الاسبوع القادم.

وخلال تواجد المحافظ تم الاتفاق بالتنسيق مع السكة الحديد والأمن والمرور، لمرور المشاة فقط، لحين الانتهاء من إنشاء كوبري للمشاة، وذلك للتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن، مشددا على عدم السماح بمرور غير المشاة، فيما تأخذ السيارات أو الدراجات طريقها عبر السير الكوبري العلوي الجديد الذي تم إنشاؤه للقضاء على التكدس والزحام المروري بتلك المنطقة الحيوية.

واطمأن المحافظ على تأمين الممر الذى تم فتحه، وذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن والسكة، حيث سيتم تعيين خدمة أمنية تضم رجال أمن ومرور وخفير سكة حديد، لتنظيم حركة عبور المواطنين على جانبي الشريط والتنبيه والإعلام عن موعد مرور القطارات من خلال التواصل بين الخدمة المعينة وبرج السكة الحديد ومن خلال التواصل تليفونيا وشفويا مع إدارة المحطة للتنبيه بقدوم قطار حتى يتم غلق الممر.

وطالب المحافظ مهندسى السكة الحديد بعدم القيام بأي إجراء جديد قبل الرجوع للهيئة والتنسيق مع المحافظة، ومطالبا بأهمية دراسة إمكانية تشغيل جرس الإنذار قبل مرور القطارات، والذين قد أفادوا بأن ذلك صعب جدا يرتبط بأنظمة تقنية معقدة لتشابكها مع جوانب فنية متعلقة بزمن التقاطر وأنظمة التشغيل الخاصة بالهيئة.

وكلف المحافظ لجنة متابعة من المحافظ تتواجد ميداني لمتابعة تنفيذ تلك الحلول واجراءات التأمين اللازمة، وان يتم وضع ذلك في محضر تنسيقى بين الجهات المعنية، بشكل يضمن التزام كل جهة بمهامها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

كما حرص المحافظ على تبادل الحوار مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بالمنطقة، مطالباً إياهم بأن يكون المواطن شريكاً في الحل وأن يتعاون مع الأجهزة التنفيذية حتى يتم الانتهاء من مشروع إنشاء كوبري للمشاه للمرور الآمن بالمنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في أعمال إنشاء كوبري المشاة خلال الأسبوع القادم والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق ومقرر نهوه خلال شهرين من بدء الأعمال.