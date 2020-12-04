منى زكي: فيلم الزوجة الـ13 لـ"الدونجوان" سبب اتجاهي للتمثيل

قالت الفنانة منى زكي، إنها تعتبر أن جيلها من المحاربات في السينما، كما أنها تسعى إلى دخول الجمهور لأفلامهن داخل السينمات، موضحة أن الفنانة ياسمين عبد العزيز نجحت في فعل ذلك.

وأضافت أن المخرجين أصحاب الفضل عليها من شريف عرفة ومحمد خان ومحمد ياسين وغيرهم، وأوضحت أنها كانت تحلم بالتمثيل بعدما رأت "الزوجة الـ13" لرشدي أباظة وهي صغيرة، وهنا حلمت أن تكون ممثلة.

وأعربت "منى" عن سعادتها البالغة لتكريمها في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرة إلى أنها من فرحتها نست أن تشكر زوجها ومحمد حفظي وغيرها.

وتحاور حاليًا الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد النجمة منى زكي التي يكرمها المهرجان بجائزة فاتن حمامة، ضمن حلقة نقاشية بدار الأوبرا المصرية.

وكان انطلق حفل افتتاح الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الأربعاء، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، وخصص المهرجان، أمس الخميس، عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية، وقدم "حسني"، أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.