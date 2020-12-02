بعد تكريمها في "القاهرة السينمائي".. منى زكي: كثرة الجوائز تقلقني

قالت الفنانة منى زكي، إن حصولها على جوائز كثيرة أمر يقلقها ويخيفها ويقلقها، وذلك على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، حيث تشهد هذه الدورة تكريم النجمة منى زكي مع السيناريست وحيد حامد.

وأضافت "زكي"،: "الجوائز الكثيرة بتخوفني، لما عرفت إني هتكرم النهاردة، كان كل اللي جوايا تساؤلات وقلق عن أعمالي المقبلة وهل هلحق أحقق ده وأحقق إنجازات أعلى، وأشياء من هذا القبيل، فده يقلقني ويخيفني ويسعدني أيضًا".

وأشارت الفنانة، إلى أنها عندما كانت تعمل في الماضي في مسرح الهناجر وهو مسرح تجريبي كانت تمر من أمام دار الأوبرا المصرية، "كنت بقول يارب هل هقف في يوم من الأيام على الخشبة دي، الحمد لله الحلم تحقق ووقفت قبل كده وهقف تاني".

وتابعت: "ده تبين للواحد لما الشخص يبقى عاوز حاجة ويحط هدف قدامه ويشتغل على نفسه ده بيقدر يوصله ويحققه".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني. وخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

الفيلم الذي يشهد مهرجان القاهرة الليلة عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه، من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.