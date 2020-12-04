"التعليم": نسعى للارتفاء بالمعلمين واعتمادهم دوليا

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى إلى الارتقاء بمستوى المعلمين واعتمادهم دوليًا من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن مليون و300 ألف معلم يستفيدون من برامج تطوير أداء المعلمين داخل الأكاديمية، وأشار المصدر إلى أن الارتقاء بمستوى المعلمين سينعكس على مستوى الطلاب.

وفي سياق متصل عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسبوع الماضي اجتماعًا مع مديري إدارات التدريب بمختلف المديريات التعليمية، من أجل مناقشة استكمال الخطة الخاصة بالارتقاء بالمستوى الأكاديمي للمعلمين بالصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في مواد تخصصاتهم العلمية إلى جانب إدارة العملية التعليمية، وذلك بالتعاون مع موجهي عموم المواد الدراسية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، خلال الاجتماع على أهمية التدريب من أجل الارتقاء بدور المعلم المصري وتحسين مكانة وجودة التعليم.

وأوضح "حجازي" أن وزارة التربية والتعليم تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمعلمين، بالإضافة إلى الاهتمام بالمعلمين وتدريبهم من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة من العملية التعليمية.

وشدد نائب الوزير على ضرورة إعداد خطة تدريبية بنطاق كل إدارة تعليمية، بحيث يتم تجميعها على مستوى المديرية، ويأتي ذلك بالتعاون مع موجهي عموم المواد الدراسية إلى جانب الموجهين الأوائل، حتى تكون بمثابة خارطة طريق توضح مكان التدريب، بالإضافة إلى توقيت تنفيذه مع الأعداد المستهدفة لكل مادة دراسية على حدة، ويتم تنفيذ البرامج التدريبية وفقًا للحقائب التدريبية التي قام بمراجعتها السادة مديري عموم تنمية المواد الدراسية.

وأشار حجازي إلى أن البرامج التدريبية هدفها هي التنمية المهنية، بالإضافة إلى زيادة ما لدى المعلم من مفاهيم ومعارف ومهارات، وتحسينها خلال مجال عمله ومسئولياته المهنية وتحديدًا في مادة تخصصه، كما أن برامج التنمية المهنية تهيئ الظروف والأنشطة الملائمة من أجل توجيه نمو المعلم بدرجة عالية من الإتقان العلمي من خلال أداء واجباته المهنية.