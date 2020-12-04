"التعليم" تؤكد: تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونيًا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تصحيح امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، سيكون إلكترونيا دون تدخل بشري، بشكل يضمن عدالة التصحيح، ويعطي الطالب تقرير محدد ومُفصل لأدائه من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لديه.

وأضافت "التعليم" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن جميع امتحانات الثانوية العامة للطلاب هذا العام ستكون بشكل إلكتروني، بطريقة التقييم الجديدة.

وأوضحت وزرة التعليم، أن دفعة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، الأولى التي استلمت جهاز التابلت منذ عامين، كما أنهم خاضوا الامتحانات من قبل بطريقة التقييم الجديدة المعتمدة على الفهم أكثر من الحفظ.

وأشارت الوزارة إلى أن طالب الثانوية العامة لهذا العام ستكون له أكثر من فرصة لدخول الامتحان، على أن يحصل على الدرجة الكاملة فيهما، لتصبح الثانوية العامة خلال عام 2021 سنة دراسية عادية دون أشكال من الضغط العصبي، سواء على الطلاب أو أولياء الأمور.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، ملامح امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، الذي سينطلق في 19 يونيو المقبل، من أبرزها أن أسئلة الامتحان تقيس فهم وتحصيل الطالب من المادة العلمية، ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، وأن الامتحان سيكون عبارة عن 4 نماذج مختلفة، ولكن في نفس مستوى الصعوبة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الطلاب، كما أنه سيكون بنظام الكتاب المفتوح "open book"، بالإضافة إلى أنه ألغي هذا العام فرصة تقديم تظلمات بعد ظهور النتيجة، التي كانت مُطبقة خلال السنوات الدراسية الماضية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"الوطن" أن جميع الامتحانات ومن ضمنها الثانوية العامة والدبلومات الفنية ستُجرى في موعدها دون أي تأجيل، وأنه لا يوجد سبب يستدعي ذلك.