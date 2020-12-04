التعليم في أسبوع.. معلمة تجبر طالبا على مسح حذائها وأزمة مصروفات

امتلأ الأسبوع السابع من العام الدراسي الحالي بالعديد من الأحداث المهمة لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة سواء على صعيد القرارات الوزارية أو أزمات أحدثت جدلا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "الوطن" تستعرض أهم أحداث الأسبوع السابع.

انتهاء المهلة الأخيرة للمصروفات الدراسية

انتهت يوم الإثنين الماضي الموافق 30 من نوفمبر، المهلة الأخيرة التي كانت أعلنتها وزارة التربية والتعليم لأولياء أمور المدارس الخاصة والدولية من أجل سداد قيمة القسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وأنه في حال عدم دفع ولي الأمر المصروفات سيتم إنذاره مرتين خلال الشهر الجاري، وإذا استمر في عدم دفعه لقيمة القسط الأول سيتم رفع اسم الطالب من المدرسة وتحويله إلى مدرسة حكومية، مع إلزام ولي الأمر بدفع المبلغ المستحق عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها الطالب.

معلمة تجبر طالب على مسح حذائها

أجبرت إحدى المعلمات بمدرسة الجولف الرسمية المتميزة التابعة لإدارة الشروق، الطالب "أدهم مصطفى" صاحب الـ 10 سنوات، بالصف الخامس الابتدائي، على الانحناء ومسح حذائها أمام زملائه داخل الفصل، ثم صفعته على وجهه أكثر من مرة، لتتدخل إدارة الشروق التعليمية في تلك الأزمة وتوقف المعلمة صاحبة الواقعة عن العمل بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات المقرر لها بعد غد الأحد.

اختبارات تدريبية لطلاب أولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اختبارات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، ستكون دون درجات، تبدأ في يوم 15 من ديسمبر الجاري، وذلك من أجل التعرف على كلا من طبيعة ونظام الأسئلة في نظام التقييم الجديد، مع التدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية عن طريق أجهزة التابلت.

وأكدت "التعليم" أن الفترة الزمنية المتاحة للطلاب من أجل أداء الامتحانات من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساء، أي لمدة 12 ساعة، وأنه يُمكن للطالب أداء الامتحان من داخل المدرسة أو من المنزل أو أي مكان، لأن الامتحان التدريبي ليس مُحدد بزمن أو مكان.

مواعيد امتحانات الشفوي والعملي لطلاب سنوات النقل

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الشفوي والعملي للفصل الدراسي الأول الخاصة بطلاب سنوات النقل، سيتم عقدها قبل بداية الامتحانات النظرية بأسبوع واحد على أقصى تقدير، وأضاف المصدر في تصريحات لـ "الوطن"، أنه هناك تعليمات من الوزارة للإدارات التعليمية، بحظر عقد امتحانات خلال ديسمبر الجاري.

امتحانات الثانوية العامة إلكترونية لجميع الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قررت أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي ستكون إلكترونية لجميع الطلاب سواء النظاميين أو الخدمات أو طلاب المنازل، وأن الوزارة ستُقدم الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيًا، كما أنها ستوفر لهم قاعات للامتحانات تم إعدادها تقنيًا، بالإضافة إلى أجهزة تابلت أثناء الامتحانات، من أجل تقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف "شوقي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إنه يتم حاليًا مناقشة أمر طلاب الإعادة والطلاب سواء في المستشفيات أو السجون، وأنه سوف يتم الإعلان النهائي الخاص به قبل نهاية العام.