صرف 7.4 مليار جنيه معاشات من مكاتب البريد

بلغت قيمة المعاشات المنصرفة عبر مكاتب البريد، نحو 7.4 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو 6.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، بزيادة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن عدد المستفيدين من صرف المعاشات عبر مكاتب البريد، حوالي 5.2 مليون مواطن، بنهاية يونيو الماضي.

وتعتزم الهيئة القومية للبريد، طرح حزمة خدمات جديد مع بداية العام المقبل، والتوسع في تقديم خدماتها المتاحة حاليًا.

وقال مصدر بالهيئة، إن العام المقبل، سيشهد توسع هيئة البريد، في تقديم خدمات التوثيق في أكثر من 109 مكاتب، والاستفادة من الإمكانيات المتوافرة بالمكاتب البريدية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن نشر خطة مكاتب البريد المتنقلة داخل وحدات المرور مستمرة، وسيجري التوسع في هذه الخدمة بداية من العام المقبل، وتابع بأن الهيئة ستبدأ صرف المعاشات عبر هذه المكاتب لتقليل الزحام على المكاتب الأساسية، مشيرًا إلى أنها مكاتب غير منتظمة ويجري الاحتياج إليها بأوقات صرف المعاشات لتقليل الزحام.

وأكد المصدر، أن الهيئة تعمل حاليًا لنشر ما يقرب من 150 ماكينة صراف آلي جديدة لتقليل الزحام على الماكينات المنتشرة في أغلب مكاتب الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة القومية للبريد، تمتلك أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية تصل إلى 4 آلاف فرع، ومنذ ثلاث أعوام، بدأت خطة لتطوير المكاتب لتكون مشابهة للبنوك، وتوسعت في تقديم الخدمات الحكومية عبر مكاتبها.