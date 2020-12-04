قلعة صلاح الدين وبرج خليفة يضيئان بعلم مصر احتفالا بأكبر قافلة إنسانية

يحتفل صندوق تحيا مصر، مساء اليوم، بتسجيله رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أقل من أسبوع على تسجيله رقمين قياسيين بالموسوعة العالمية، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.

واحتفالا بهذه المناسبة، سيتم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبي، وبرج خليفة بإمارة دبي بعلم مصر واسم الحملة الجديدة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

ومن المقرر أن يطلق الصندوق حملته الجديدة لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على مستوى العالم، لتحقيق أرقام قياسية في عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية، تحت عنوان "نتشارك من أجل الإنسانية".

ويشارك في الاحتفالية كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووزير الإعلام، والممثل الإقليمي لجينيس للأرقام القياسية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد وجهت، أمس الخميس، الدعوة للمصريين المقيمين والمتواجدين بدولة الإمارات العربية الشقيقة، لحضور إضاءة برج خليفة بعلم مصر وشعار صندوق تحيا مصر، احتفالا بتسجيله بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ويأتي هذا بعد نجاح صندوق "تحيا مصر" في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم، بإجمالي 2000 طن دواجن، وأكبر قافلة مواد غذائية بإجمالي 300 ألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم ليصبح الصندوق حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بالموسوعة.