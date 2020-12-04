"عم شهاب" بعد واقعة فيديو التشهير: معنديش بنت اسمها سماح وكنا بنهزر

أثار فيديو الشاب المتداول، الذي يقوم بالتشهير بفتاة تدعى "سماح" جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد مطالبات بمحاكمة الشاب خرج "مصطفى بخة" بطل الواقعة، في فيديو جديد عبر صفحته على فيسبوك ليؤكد أن الواقعة كانت "بغرض الهزار".

من جانبه قال "عم شهاب"، الذي ظهر اسمه في الواقعة باعتباره "والد سماح"، والذي ظهر في الفيديو الجديد، إن الواقعة بالفعل كانت بالاتفاق، والهدف منها تصوير مشهد كوميدي على غرار بعض الأفلام.

وأضاف "عم شهاب" في تصريح لـ"الوطن": "ماعنديش فعلا بنات من الاساس، ومصطفى شاب دم خفيف وكان بيهزر وهو بيحب التمثيل والفيديوهات".

وعن المطالبات بمحاكمة مصطفى، قال "عم شهاب": "يحاكموه على ايه، الموضوع هزار ومفيش بنت اصلا، كنا بنضحك يعني".

فيما قال "بخشة" في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا أنه كان "بيهزر" مع أصدقائه، وأنه لا توجد فتاة اسمها سماح من الأصل.

وأضاف: "الفيديو اللي نزل ده فيديو هزار كوميدي وأنا معرفش أن الدنيا هتتقلب بجد وكل الناس اللي كانت معايا دي صحابي والمفروض أني بعمل فيديوهات من زمان، وكان نفسي أني أمثل والمفروض ده حتة من فيلم يعني أنا كنت عايز أعمل فيلم قصير بس محدش بيستنى عليا".

وظهر مصطفى في الفيديو الذي أثار جدلا، بصحبة أصدقائه، وهو يمسك ميكرفون ويشعر بفتاة تدعى سماح أسفل منزلها، ويقول إنه كان على علاقة معها لمدة 4 سنوات.

يشار إلى أن الفيديو المتداول جاء مشابها لمشهد من فيلم "صايع بحر" للفنان أحمد حلمي، عندما توج إلى منزل خطيبته السابقة، بعد انتهاء العلاقة بينهما، وقام بالتشهير بها بطريقة استعراية وغنائية بمشاركة صديقيه.

ولقى الفيديو ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى كثيرون غضبهم من المشهد، مطالبين بالقبض على الشاب ومحاكمته.