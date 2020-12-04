"موديرنا": لقاح كورونا يوفر مناعة طويلة المدى

قالت شركة موديرنا، في وقت متأخر من أمس الخميس، إن لقاح كورونا الخاص بها لديه القدرة على منح مناعة طويلة المدى، وإنها تتوقع أن يكون هناك 20 مليون جرعة من اللقاح التجريبي في متناول اليد في الولايات المتحدة هذا العام، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضافت موديرنا، أنه وفقًا لدراسة أجراها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، احتفظ المشاركون في مرحلة تجريبية سابقة للقاح المرتقب "بمستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة" لمدة ثلاثة أشهر بعد التطعيم الأول.

وأوضحت الدراسة أن اللقاح لديه "القدرة على توفير مناعة دائمة"، مع عدم وجود آثار سلبية خطيرة بعد شهرين، بحسب تقرير لموقع "ماركت ووتش" Market Watch.

وذكرت موديرنا، في بيان: "تشير بيانات المرحلة الأولى المؤقتة هذه إلى أن لقاح (كوفيد 19) الخاص بنا، يمكنه توليد أجسام مضادة معادلة دائمة في جميع الفئات العمرية بما في ذلك كبار السن".

ورأت موديرنا أنها لا تزال واثقة من أنها ستحصل على 20 مليون جرعة من اللقاح المرتقب ستكون متاحة في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام، وتتوقع أن يتوفر ما بين 100 مليون و125 مليون جرعة على مستوى العالم، في الربع الأول من العام المقبل.

وقالت الشركة إن ما بين 85 و100 مليون منها ستتوفر في الولايات المتحدة، وما بين 15 و25 مليونا ستكون متاحة في أماكن أخرى.