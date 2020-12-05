5 معلومات عن مزرعة الغريب بجامعة أسيوط: تضم فواكه وأسماك وطيور

تضم كلية الزراعة بجامعة أسيوط عددا كبيرا من المزارع الهائلة، ومن بينها مزرعة الغريب، التي تبلغ مساحتها أكثر من 200 فدان. "الوطن" يوضح كل ما يتعلق بالمزرعة في 5 نقاط.

1- تضم المزرعة 200 فدان أخرى بالمزرعة الاسترشادية.

2- تضم الكلية داخل المزرعة المقابلة بالجامعة عددا من المزارع متعددة المجالات، التي تقوم جميعا بإنتاج كميات هائلة من محاصيل الخضر والفاكهة والقمح والبرسيم إلى جانب البلح والأسماك واللحوم الحيوانية بمختلف أنواعها.

3- تعمل تلك المزارع على إثراء الحركة العلمية والبحثية داخل الكلية، وضمان توافر المادة العلمية لإجراء الدراسات العلمية اللازمة والمختصة، بزيادة الإنتاج وتهجين السلالات، وكذلك المتعلقة بالأمراض والفيروسات، التي يمكن أن تصيب الحيوانات والطيور والنباتات، وهو ما يمثل أحد المجالات العلمية الهامة التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلى وزيادة التصدير للخارج مما يساهم في ارتفاع الدخل القومي، بحسب الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط.

4- بركة الأسماك البحثية تعد مزرعة إرشادية تدريبية إنتاجية، تضم أحواض مزارع سمكية لإنتاج السمك البلطي، التي تسع لزرع 200 ألف زريعة، وتثمر نحو 5 أطنان سمك، كل 6 أشهر يتم طرحها للبيع في منافذ البيع التابعة للكلية بسعر 30 جنيه للكيلو الواحد، وفق الدكتور محمد حمام.

5- تضم المزرعة أماكن مخصصة لتربية نحو 250 من البط والديك الرومي وتبلغ مدة دورتها الإنتاجية شهرين يتم بيعها واستبدالها بإنتاج جديد.

كان الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، تفقد صباح اليوم الجمعة المزرعة، يرافقه الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور محمد حمام زين العابدين، عميد كلية الزراعة، والمهندس محمد حسين، مدير المزرعة، في إطار حرصه على إجراء حركة موسعة لتطوير كافة المزارع والوحدات الإنتاجية التابعة للجامعة وما تشمله من مزارع سمكية وحيوانية وطيور داجنة ومزارع خضر وفاكهة.

كما تفقد محطة التجارب والبحوث الزراعية للأراضي الرملية، المنشأة عام 1962، وتضم موتور لرفع المياه لخدمة المزرعة السمكية المجاورة لها.