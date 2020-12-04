قلعة صلاح الدين تستعد لاحتفالية تحيا مصر بتسجيل رقم قياسي جديد بجينيس

تستعد قلعة صلاح الدين الأيوبي لاحتفالات صندوق تحيا مصر بتحقيق 3 أرقام قياسية، حيث بدأ الضيوف بالتوافد على القلعة التي ستضيء بشعار حملة "نتشارك من أجل الإنسانية"، ويستعرض الصندوق البرامج التي يعمل عليها عبر شاشات العرض.

ويحتفل "صندوق تحيا مصر" اليوم بتسجيله لرقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.

يذكر ان بهذه المناسبة سيتم إضاءة برج خليفة بإمارة دبى باسم الحملة الجديدة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وبالتزامن مع إضاءته في القاهرة .

ومن المقرر أن يطلق الصندوق حملته الجديدة لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على مستوى العالم على تحقيق أرقام قياسية في عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية، تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية.

ويشارك في الاحتفالية وزراء السياحة والأثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والتعاون الدولي، والشباب والرياضة والممثل الإقليمي لجينيس للأرقام القياسية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية.

والقافلة التي جرى تنظيمها بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، ضمت أسطول مواد غذائية وملابس سيجرى توزيعها في القرى الأكثر احتياجا بعدة محافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.

وتكونت القافلة من 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة؛ استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

كما شملت مليون بطانية، تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن"، التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لحماية الأسر من قسوة الشتاء، ولاسيما أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في توفير سكن آمن لأكثر من 10 آلاف أسرة لحمايتها من الأمطار وتوفير المرافق لها.