تنسيقية الأحزاب: الدولة مكنت 15 مليونا من أصحاب الهمم على مدار 3 سنوات

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة مكنت ذوي الإعاقة، على مدار 3 سنوات، لافتة إلى أن بداية التمكين كانت عام 2018، حينما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ذلك العام هو "عام الإعاقة".

وقالت التنسيقية في بيان لها، إن الدولة كثفت الجهود، سواء من حيث التشريعات التي تحفظ حقوقهم، أو من حيث التمكين المجتمعي الذي يراعي كرامتهم، وصدر القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كافلاً حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية في خدمة 15 مليون معاق.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "لم تكتفِ الدولة بذلك، حيث قامت بتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لإنشاء مركز لذوي الإعاقة، كما جرى قبول طلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالمعهد العالي للفنون المسرحية".

واوضحت أن الدولة في حق التوظيف، قامت بتشغيل 3644 من الأقزام، بالإضافة لإتاحة الحق في الجمع بين المرتب والمعاش، إلى جانب تخصيص بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تُجَدَّد كل سبع سنوات، كما اشترطت الدولة تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال، وإلزام كافة الهيئات بالدولة بتهيئة المنشآت للمعاقين.

وقالت التنسيقية: "ضمانًا لحقوقهم في التعليم، راعت الدولة أحقيتهم في التمثيل بنسبة 5% في مدارس الدمج التعليمي والمدن الجامعية، إضافةً إلى إلزام المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% لذوي الإعاقة".

وأكملت: "لتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، قامت الدولة بتخفيض 50% على كافة المواصلات، وتخصيص 5% من الوحدات السكنية. بالإضافة لخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر، وأيضًا شددت على الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات المعاقين أياً كانت نوع الإعاقة، كما حرصت الدولة على توجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على المعاشات الضمانية والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والمنح الدراسية".