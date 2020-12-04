السيطرة على حريق محدود بشقة سكنية في مصر القديمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة علي حريق محدود نشب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وعلى الفور أمر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار مكون من 6 أدوار.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وبدأت القوات في إجراء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وكلفت النيابة، المعمل الجنائي، بالمعاينة ومعرفة سبب الحريق، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته.