"التضامن": لن نغلق الحضانات إلا مع زيادة حالات الإصابة بكورونا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليقا على إمكانية غلق الحضانات مرة أخرى إذا استمرت أعداد إصابات فيروس كورونا في الارتفاع، إن "الحالات في الحضانات مش كتير، وحتى الآن لا يوجد إصابات في الحضانات أو العاملين فيها".

وأضافت "القباج"، في مداخلة لها مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أنه إذا تعرض أحد العاملين في الحضانات، أو الأطفال لإصابة بسيطة، يتم تطهير الحضانات، وتعاد فتح الحضانات بعد تطهيرها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التعامل في الموجة الثانية أكثر عملية وخبرة، والأطفال أصبحوا أكثر دراية، ويحضرون بأدواتهم، وهناك تعقيم مستمر، والأسر أيضا انتهبت.

وأشارت، إلى أنه حال حدوث أي إصابات، لن تغلق الحضانات مرة واحدة ولكنهم سيحاولون تقليل الاستيعابات أولا، ولن يتم الغلق إلا في حالة وجود إصابات كثيرة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103082 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 432 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 117156 حالات من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و 6713 حالة وفاة.