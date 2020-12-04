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عاجل.. القبض على قائد الدراجة المتهم بالتحرش بـ طالبة المحلة

كتب:

خالد فهمي
06:48 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر فيس بوك، يتضمن قيام قائد دراجة نارية بالتحرش بإحدى الفتيات أثناء سيرها بدائرة مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية.

وبالفحص أمكن تحديد المجني عليها، وهي طالبة ومقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة، وبسؤالها قررت بعدم قيامها بالإبلاغ عن الواقعة لعدم توصلها لتحديد شخص الجاني.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، من تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة).

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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