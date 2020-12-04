تنفيذ أول محطة رصد أمطار بالوداي الجديد للحماية من مخاطر السيول

نفذت مديرية الري والمياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، أول محطة رصد قياس هطول الأمطار على المحافظة، أعلى سطح المبنى الإداري للمديرية بمركز الداخلة، حيث تساهم المحطة في الحماية من مخاطر السيول.

وقال المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن هذه المحطة أول محطة رصد لمياه الأمطار بالمحافظة، حيث إن معايير قياس الأمطار بالنسبة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة ومركز التغير المناخي معتمدة على المعايير الدولية من قبل منظمة الأرصاد العالمية، لذلك فإن عملية القياس التي تحدث أثناء سقوط الأمطار في موقع الإدارة بمركز الداخلة تحدد كميتها في نفس المكان بمركز الداخلة.

وأضاف، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، أن هذه المحطة تستطيع التنبؤ بكميات الأمطار المتوقع هبوطها على كافة مدن ومراكز الوادي الجديد، وبالتالي جمع البيانات وقراءة ورصد كمية الأمطار لحماية أهل المحافظة من مخاطر السيول والتنبؤ بحدوث الكوارث الطبيعية، مما يدعم دور المحافظة في التصدي لأي ظواهر والتصدي لأي حوادث قد تنتج عنها.

وتابع وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، أن المحطة عبارة عن جهاز بسيط، يتكون من أسطوانة معدنية، وترتبط الفوهة بقمع يمرر الأمطار الى أسطوانة داخلية بقطر 20 ملم، تكون غالبا مدرجة وتدل على كمية الأمطار الساقطة في المنطقة، وقد لا تكون مدرجة، بحيث يتم قياس الكمية بواسطة المخبار المدرج.

وأشار إلى أنه هذا النوع يتميز ببساطته، ولكن هذه المحطة لا تعطينا فكرة واضحة عن كثافة هبوط الأمطار من ناحية غزارتها أو ديمومتها، كما لا يعطي فكرة تامة عن المسار العام للتساقط خلال فترة زمنية محدودة، على الرغم من أنه يمكن قياس كمية الأمطار التي تم تجميعها في أي وقت يريده الراصد.