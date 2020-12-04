خبير أوبئة: لقاحات كورونا ستحتاج لميزانيات هائلة لحفظها بطريقة سليمة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه حتى الآن لا يوجد فروقات كبيرة بين اللقاحات المعمول عليها والمحتملة لمواجهة فيروس كورنا المستجد من حيث السلامة، أما من ناحية الفاعلية فكل الـ 10 لقاحات التي وصلوا في تجاربهم إلى المرحلة الثالثة حتى الآن، بها بعض الاختلافات من حيث النسبة فبعضهم أعلى في نسبة فعاليته بعض الشيء عن الأخر.

وأضاف "عنان"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "أحداث اليوم" المذاع على شاشة "extra news" ، أن معظم تلك اللقاحات أيضا تطلب جرعتين، ما عدا لقاح وحيد بينهم هو من يتطلب جرعة واحدة، فالغالبية بين تلك اللقاحات، يحتاج المريض أن يأخذ منها جرعة عادية، وبعدها بثلاثة أو أربعة اسابيع جرعة منشطة.

وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن هناك فروق بين اللقاحات أيضا على مستوى التخزين ودرجة حفظ اللقاح، فبعض اللقاحات تطلب درجة حرارة -70 او -80 لحفظها، وهو بالطبع ما سيحتاج إلى ميزانيات هائلة، لتخزين تلك اللقاحات بالطريقة السليمة.

وتابع: "كمية الإنتاج لكل شركة أيضا توضح الفروقات بين اللقاحات، فهناك شركات ضخمة وشركات كبيرة فقط، وبالطبع سيكون هناك فروقات في حجم إنتاج كل لقاح، حسب حجم الشركة الخارج منها، بالإضافة إلى نوعية التكنولوجيا المستخدمة في إنتاجه".

وأشار إلى أن هناك لقاحات تعطينا مناعة أبدية، كالتي تعطي للأطفال في سن صغير، ولكن اللقاحات التي ستوجد لفيروس كورنا ستكون أقرب للقاحات الأنفلونزا في تأثيرها والتعامل معها، على الرغم من أنه ليس هناك أي تأكيد بذلك حتى الآن، فلكي نعرف مدة استمرارية مناعتها محتاجين لدراسات لفترات طويلة، حتى أن شركة "فايزر" الأمريكية، صرحت أن ما نضمنه هو 3 شهور مناعة لأن الدراسات التي أجروها لم تختبر أكثر من ذلك، ولهذا فغالبا معظم اللقاحات ستكسبنا مناعة لفترة من 3-6 أشهر.

واستطرد: "في الغالب أيضا سيكون هناك تلقيح من 20% لـ 50% من شعب كل دولة فقط، أو 70% كما ترغب أن تفعل انجلترا وبعض الدول الكبرى الأخرى، وهذا خلاف دائر الآن بين منظمة الصحة العالمية التي ترغب في إعطاء اللقاح لـ 20% حتى تضمن التوزيع العادل، وبعض الدول التي ترغب في شراء كميات كبيرة من اللقاح، لأنها تمتلك الأموال التي قد لا تمتلكها بعض الدول الأخرى".