BMW توضح كيفية تشغيل سياراتها من خلال الـiPhone الخاص بالسائق (فيديو)

نشرت الشركة الألمانية BMW المصنعة للسيارات الفارهة، فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب) ضمن سلسلة دليل سائق BMW .

وأوضحت الشركة خلال الفيديو كيفية استخدام مفتاح BMW الرقمي، بمجرد تنشيط المفتاح الرقمي الرئيسي الخاص بالسائق بنجاح أو قبول مفتاح رقمي مشترك، يمكن استخدام جهاز iPhone المتوافق الخاص بالسائق لقفل وفتح قفل سيارة BMW وتشغيلها بأمان.

وحسب الفيديو، يتم إلغاء قفل سيارة BMW باستخدام المفتاح الرقمي ، من خلال الإمساك بالجزء العلوي الخلفي من هاتف iPhone بالقرب من مقبض باب السائق، وليس هناك حاجة إلى فتح قفل الجهاز أو فتح تطبيق My BMW مع تشغيل الوضع السريع الافتراضي، وفي حالة توصيل جهاز iPhone الخاص بالسائق في وضع احتياطي الطاقة وتحتاج إلى الشحن، فلا يزال بإمكانه استخدام مفتاح BMW الرقمي لمدة تصل إلى خمس ساعات.

ولبدء تشغيل محرك سيارة BMW، يتم وضع جهاز iPhone في درج الهاتف الذكي في السيارة والضغط على زر التشغيل / الإيقاف، ويتوفر مفتاح BMW الرقمي في سيارات BMW المختارة التي تم إنتاجها بعد صيف 2020 مع التجهيزات الاختيارية Comfort Access SA322.

ولمعرفة ما إذا كانت السيارة متوافقة مع تلك الخاصية يمكن استخدام الإصدار 1.2 من تطبيق My BMW أو إصدار أحدث، واستخدام جهاز iPhone المتوافق لتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام معرف BMW الخاص بالسائق وإضافة السيارة إلى حسابه.

كما أوضحت الشركة في فيديو أخر خطوات إنشاء مفتاح BMW الرقمي الخاص بالسائق، من خلال الميزات المجهزة اختياريًا للوصول المريح إلى مفتاح BMW الرقمي، عن طريق تسجيل الدخول إلى تطبيق My BMW لإعداد مفتاحك الرئيسي في علامة تبويب السيارة، حدد "المفتاح الرقمي" وانقر على "بدء إعداد مفتاحك الرقمي"، ومن ثم أكد وانقر على "متابعة"، واضغط على "بدء الاقتران" واتبع التعليمات، بمجرد الاقتران ستتم إضافة مفتاح BMW الرقمي الخاص بك إلى تطبيق Apple Wallet.

اضغط على "متابعة" وضع iPhone في علبة الشحن اللاسلكي، وستبدأ عملية التنشيط تلقائيًا على شاشة المعلومات المركزية، وستتلقى إشعارًا عند تفعيل المفتاح الرقمي بنجاح.