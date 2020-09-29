"شيفروليه" الأعلى مبيعا ضمن قائمة شركات السيارات منذ يناير 2020

ترتفع داخل السوق المحلي، وتيرة المنافسة بين العلامات التجارية لصناعة السيارات الدارجة بالسوق، التي منها (اليابانية والألمانية والفرنسية والصينية والكورية)، وحسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، والمتضمن قائمة لأكثر من 12 علامة تجارية، تتنافس على الأكثر مبيعًا خلال شهر أغسطس 2020، ومقارنة بمبيعات كل علامة خلال أغسطس 2019.

وحسب التقرير، جاءت شركة "شيفروليه" بالمركز الأول ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 3838 وحدة خلال أغسطس 2020، والتي أرتفعت مقارنة بمبيعاتها خلال أغسطس 2019 والتي وصلت إلى 3373 وحدة؛ وفي المركز الثانى جاءت شركة "هيونداي" بمبيعات 2194 وحدة خلال أغسطس 2020، والتي أرتفعت مقارنة بمبعيات أغسطس 2019 والتي وصلت إلى 2034 وحدة.

وأوضح التقرير، أرتفاع بسيط في مبيعات شركة "نيسان" والتي جاءت بالمركز الثالث ضمن القائمة بمبيعات 1875 وحدة خلال أغسطس 2020، والتي ارتفعت مقارنة بمبيعات أغسطس 2019 والتي وصلت إلى 1833 وحدة، وفي المركز الرابع جاءت شركة "تويوتا" بمبيعات وصلت إلى 1768 وحدة خلال أغسطس 2020، والتي أرتفاع عن مبيعات أغسطس 2019 والتي وصلت إلى 1256 وحدة.