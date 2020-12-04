فايق: 64% ممن مارسوا العمل بالمنزل خلال كورونا أصيبوا بأزمات نفسية

قال الإعلامي أحمد فايق، إن 64% من الأشخاص الذين عملوا بالمنزل تجنبا لكورونا، أصيبوا بمشكلات صحية نفسية متدرجة ما بين بسيطة إلى معقدة.

وأضاف فايق، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن العلماء الأمريكيين قالوا إن اللقاحات تكون فعالة لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، كما قالوا إن فيروس كورونا مستقر، ولم يتحور تجاه اللقاحات الموجودة، واقتصرت فيه التغييرات على بعض البروتينات التي زادت سرعة انتشاره.

وواصل: "واضح أن فيروس كورونا قاعد معانا شوية وعلينا أن نتكيف معه، وبالتالي ليس لدينا أي بديل سوى اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن توزيع مليوني جرعة من عقار "سبوتنيك V" لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بداية من الأسبوع المقبل، بداية بالأطباء والمعلمين.

وأشار إلى أن فرنسا أعلنت بدء التلقيح مجانا بداية من شهر يناير المقبل، ومن المحتمل ان توفر 200 مليون جرعة: "أجروا استطلاع رأي للشعب الفرنسي، واكتشفوا أن 41% فقط هم من وافقوا على الحصول على اللقاح".

وتابع مقدم البرنامج: "هناك خبر ليس جيدًا بخصوص لقاح موديرنا، إذ أن مدة التحصين الذي يمنحها للحاصلين عليه، قد تستمر 3 أشهر فقط".

وأوضح أن الدورية العلمية الأهم في العالم "نيتشر"، قدمت مجموعة من الأسئلة إلى عدد كبير من علماء الجامعات الأمريكية حول فيروس كورونا: "كان السؤال الأول يتعلق بإمكانية أن تمنع اللقاحات الإصابة بفيروس كورونا، وكانت الإجابة أنه لم يثبت أيا منها يمنع العدوى تماما، لكنها تمنع بنسبة ما، أما مدة استمرار المناعة التي تسببها لقاحات كورونا وهي موديرنا وفايزر وأكسفورد، فهي 3 أشهر على الأقل".