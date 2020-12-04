ضبط "حساب وهمي" لفتاة تروج للرذيلة مقابل "كروت شحن": طلع راجل

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية، متهما بالدعوة لممارسة الأعمال المنافية للآداب والتربح من ذلك، من خلال شبكة الإنترنت، وذلك بعد اكتشاف وجود حساب على "فيسبوك" يحمل اسم فتاة، تدعو من خلاله لممارسة الرذيلة مقابل "كروت شحن"، حيث تبين أن وراء الصفحة المتهم الذي تم ضبطه.

وتم تحديد هوية صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه أحد الأشخاص ومقيم بالفيوم، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبطه بمحيط منطقة سكنه.

وأمام النيابة العام، اعترف المتهم بقيامه بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، من بينهم الصفحة المشار إليها، وقيامه بوضع صور وهمية لفتيات حصل عليهن من خلال الإنترنت، ويدعو من خلالها الراغبين في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تُحول له في صورة كروت شحن.

وعثر بحوزة المتهم على 3 هواتف محمولة، أحدها يحتوي على رسائل ومحادثات جنسية، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستوحى المتهم الفكرة من مسلسل "100 وش" حيث قام بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل اسم فتاة ووضع عليه بعض الصور المثيرة، ليستدرج كثيرين لممارسة الرذيلة من خلال الهاتف مقابل مبالغ مالية في صورة "كروت شحن"، وكي لا يتم اكتشاف أمره يستخدم تطبيق لتحويل صوت الرجل إلى امرأة، ولكنه سقط في قبضة رجال الأمن.