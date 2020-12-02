5 شهداء بـ"كورونا" من الجيش الأبيض في الفيوم

الأطباء.. جيش مصر الأبيض و خط الدفاع الأول عن المصريين ضد فيروس "كورونا"، يدفعون حياتهم ثمنًا من أجل إتقاذ حياة مئات المرضى غير آبهين ولا مهتمين بأنفسهم حتى نال الفيروس منهم، فيشفى من يشفى ويموت من يفشل جسده في مقاومة الفيروس اللعين، ليصل عدد الضحايا إلى 5 أطباء في الفيوم، فقدوا حياتهم ورحلوا عن عالمنا تاركين سيرة طيبة.

أول من توفي من الأطباء بمحافظة الفيوم في الموجة الأولى من فيروس "كورونا" الدكتور ريمون عماد فرج الله المدرس المساعد بقسم الباطنة بكلية الطب بجامعة الفيوم، حيث توفي في العناية المركزة بمستشفى القصر العيني الفرنساوي، بعدما كان أول من تابع وأشرف على علاج المعزولين بمستشفى العزل الجامعي.

لم تمر سوى أيام قليلة، وتوفي الدكتور إميل فوزي كامل، استشاري الجراحة العامة بمستشفى أبشواي بالفيوم سابقًا، عقب إصابته بالفيروس وخضوعه للعزل بمستشفى الفيوم الجامعي وتدهور حالته الصحية ووفاته.

حالة من الحزن الشديد خيمت على محافظة الفيوم عقب وفاة الدكتورة وسام الديب أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة الفيوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل قسم العزل بمستشفى خاص بعد أن ظلت في العزل لمدة أكثر من 30 يومًا تم وضعها خلالها على جهاز التنفس بالمستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

كما فقد الدكتور محمد عنتر، طبيب الأطفال بمستشفى سنورس بالفيوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله لمستشفى العزل الجامعي وتدهورت حالته وتم نقله للرعاية المركزة إلا أنّه توفي فجرًا.

وأصابت أهالي الفيوم صدمة خلال اليومين الماضيين إثر وفاة الدكتور أحمد قطب، استشاري الجراحة العامة والمناظير بعد تدهور حالته الصحية، على خلفية إصابته بفيروس كورونا حيث خضع للعزل المنزلي واشترى جهازًا لقياس نسبة الأوكسجين، وعندما نقصت نسبة الأوكسجين تم نقله هو وزوجته للعزل بمستشفى التأمين الصحي، وتدهورت حالته في اليوم الرابع من العزل واضطروا لنقله إلى العناية المركزة، إلا أن الفيروس نال من رئتيه وتدهورت حالته رغم وضعه على جهاز التنفس الصناعي وتوفي متأثرًا بإصابته بكورونا.

وقال الدكتور ممدوح راغب نقيب الأطباء بالمحافظة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنّه يتم صرف مكافأة 100 ألف جنيهًا لأسرة كل طبيب يتوفى إثر إصابته بفيروس "كورونا" بالإضافة إلى تعليق صورته في لوحة شهداء الجيش الأبيض بمقر النقابة تخليدًا لذكراه.

وكشف نقيب الأطباء أنّ النقابة ستناقش في اجتماعها المقبل مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إطلاق أسماء شهداء كورونا الأطباء على منشآت حكومية أو مستشفيات أو مدارس.