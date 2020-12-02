ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. الكشف على 78144 طالبا وطالبة بمدارس الفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" بين طلاب الصف الأول الإعدادي، اليوم، بمدرسة "الرسالة الخاصة" بحضور الدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إن المحافظ، استمع إلى شرحٍ وافٍ من الدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي حول أعمال المبادرة التي يتم تنفيذها في عدد 87 مدرسة إعدادي بمناطق الحضر، و399 مدرسة إعدادي في القرى، بإجمالي 78144 طالبا وطالبة من الريف والحضر، من خلال 13 فريقاً للفحص الطبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ المحافظ شدد خلال تفقد المبادرة على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا"، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم في كافة المدارس، وارتداء الكمامات الطبية الواقية بين القائمين على العملية التعليمية.

وأكد "التوني" على التنسيق التام بين مختلف أجهزة المحافظة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح في مختلف المدارس الإعدادية بالمحافظة، مع مراعاة تطبيق أساليب مكافحة العدوى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي، أنّ كل فريق يتكون من طبيب وممرض ومسجل بيانات، لافتهً إلى تحويل الحالات الإيجابية لاختبار الكاشف السريع إلى لجنة الكبد الموجودة في عيادة المجمع الطبي الجديد بمنطقة كيمان فارس لاستكمال الفحوصات وصرف بروتوكول العلاج.