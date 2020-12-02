ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. الكشف على 78144 طالبا وطالبة بمدارس الفيوم
محافظ الفيوم يتفقد أعمال المبادرة للقضاء على فيروس سي
كتب:
أسماء أبو السعود
01:06 م | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الكشف على 78144 طالبا وطالبة ضمن حملة 100 مليون صحة بالفيوم
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" بين طلاب الصف الأول الإعدادي، اليوم، بمدرسة "الرسالة الخاصة" بحضور الدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إن المحافظ، استمع إلى شرحٍ وافٍ من الدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي حول أعمال المبادرة التي يتم تنفيذها في عدد 87 مدرسة إعدادي بمناطق الحضر، و399 مدرسة إعدادي في القرى، بإجمالي 78144 طالبا وطالبة من الريف والحضر، من خلال 13 فريقاً للفحص الطبي.
وأضاف المتحدث الرسمي أنّ المحافظ شدد خلال تفقد المبادرة على تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا"، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم في كافة المدارس، وارتداء الكمامات الطبية الواقية بين القائمين على العملية التعليمية.
وأكد "التوني" على التنسيق التام بين مختلف أجهزة المحافظة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح في مختلف المدارس الإعدادية بالمحافظة، مع مراعاة تطبيق أساليب مكافحة العدوى.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحي، أنّ كل فريق يتكون من طبيب وممرض ومسجل بيانات، لافتهً إلى تحويل الحالات الإيجابية لاختبار الكاشف السريع إلى لجنة الكبد الموجودة في عيادة المجمع الطبي الجديد بمنطقة كيمان فارس لاستكمال الفحوصات وصرف بروتوكول العلاج.