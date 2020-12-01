كلية الطب تفوز بالمركز الأول بـ"دوري العباقرة" بجامعة الفيوم

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مساء اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات الدوري الرابع للعباقرة وإعلان النتائج، بكلية دار العلوم.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الطلاب المشاركين بالمسابقة يتميزون بقدر عال من الثقافة والمعرفة والأخلاق، مشيدًا بتنظيم المسابقة التي تزيد من درجات الوعي لدي الطلاب وتسهم في تشكيل عقليتهم.

وأكد أحمد جابر شديد، على حرص إدارة الجامعة على تنظيم برنامج ثقافي لطلاب الجامعة تستضيف فيه الجامعة العديد من الرموز في مختلف المجالات.

وثمن رئيس الجامعة جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية الرشيدة في الاهتمام بالتعليم، حيث صرح بأن ميزانية الدولة المخصصة للتعليم هي الأكبر هذا العام، موجها الطلاب لبذل المزيد من الجهد والمساهمة الفعالة في بناء المجتمع وتنميته.

على جانب آخر، أعلن الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فوز كلية الطب بالمركز الأول، وكلية التمريض بالمركز الثاني، وكلية العلوم بالمركز الثالث.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى أن الطلاب الفائزين في مسابقة دوري العباقرة سيشاركون في مسابقة إبداع 9 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية، وكذلك مسابقة دوري العباقرة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع قناة القاهرة والناس.

من الجدير بالذكر، أن لجنة تحكيم الدوري الرابع لعباقرة جامعة الفيوم تشكلت من الدكتور محمد دياب غزاوي، أستاذ اللغة العربية، ووكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب سابقا، والدكتور عماد عبد السلام، الأستاذ المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية والمستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم.

يذكر أن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، افتتحا صباح اليوم، المهرجان العاشر لجوالي وجوالات الجامعة، بحضور عدد من عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، ووكلاء الكليات.