محافظ بورسعيد يبحث استكمال المرحلة الثانية من مشروعات الصرف

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أعضاء وفد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برئاسة المهندس مدحت مسعود؛ لبحث المرحلة الثانية من المشروعات التي يشرف عليها الجهاز، وأبرزها إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بعدد من أحياء المحافظة.

حضر اللقاء، المهندس خالد فتحي، رئيس قطاع المشروعات العامة، وأحمد الملطي، مدير فرع بورسعيد، والمهندس أشرف حسين، نائب رئيس قطاع المشروعات، والمهندسة أمل حامد الألفي، مدير وحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية، وعادل لمعي، والدكتور عاطف علم الدين، عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب.

وناقش اللواء عادل الغضبانن خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الثانية التي يشرف على تمويلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، في إطار التعاون المثمر مع محافظة بورسعيد في مجال رفع كفاءة الصرف الصحي، من خلال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمناطق خديجة "أ" و "ب"، وزمزم، والحراسات، في إطار خطة المحافظة لتطوير قطاع الصرف الصحي.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من التعاون بين المحافظة والجهاز، التي تم خلالها رفع كفاءة وتطوير مركز شباب القابوطي و٤ مدارس.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المحافظة شهدت خلال فترة وجيزة معدلات كبيرة من إنجاز المشروعات الخدمية والتنموية في العديد من المجالات، التي جعلت من بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة.

وأكد الغضبان، ترحيبه الكامل بكافة سبل التعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات و بنك الاستثمار الأوروبي، بما يساهم في دعم خطط التنمية بالمحافظة.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، عقدا اجتماعا تنسيقيا، في إطار المبادرة الرئاسية "مصر الرقمية" ناقشا خلاله التطوير المؤسسي للمحافظة، ضمن إستراتيجية مصر الرقمية، وجهود وزارة الاتصالات لاستكمال أعمال التحول الرقمى بالمحافظة، وضمان استيعاب المنظومة الرقمية، وآليات ضمان استدامة تلك الأعمال.