"الهيئة الاقتصادية للقناة": "شرق بورسعيد" أول ميناء أخضر في مصر

قال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية عملت خلال الفترة الماضية على تهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية وهو ما ظهر فى العمل على جعل ميناء شرق بورسعيد أول ميناء أخضر فى مصر، التزاماً من المنطقة بخطتها فى تنفيذ عوامل الاستدامة بما يحقق خطة الدولة فى هذا المجال.

وأضاف رئيس المنطقة، خلال كلمته فى مؤتمر «قمة مصر الاقتصادية»، أمس، أنه بفضل جهود الدولة استطاعت تحقيق طرق اتصال عديدة محلياً وإقليمياً بينها وبين جميع المناطق الصناعية والمحافظات، وظهر ذلك فى ربط المنطقة الاقتصادية بسيناء من خلال أنفاق إسماعيلية وبورسعيد وغيرهما من وسائل الربط إلى تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية فى سيناء. واستعرض «زكى» خطط المنطقة المستقبلية لجذب وتوطين الصناعات المستهدفة، والتى تشمل أولاً خطط قصيرة المدى تركز على الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتنفيذ المبادرات المقترحة لتعزيز الإطار التنظيمى والقانونى إلى جانب توفير الخدمات المختلفة بجودة عالية، وثانياً خطط طويلة المدى، وتشمل الانتهاء من جاهزية النظام المتكامل للصناعات المختلفة، والتقليل من الحوافز المادية بعد تقوية المعايير الأخرى. وأشار إلى أنه من المستهدف توطين بعض الصناعات فى منطقة شرق بورسعيد، مثل عربات السكك الحديدية والسيارات وقطع الغيار وتموين السفن والغزل والنسيج، كما تعمل المنطقة على جعل السخنة مركزاً للصناعات البتروكيماوية باعتبارها منطقة متكاملة تستفيد من مينائها الذى سيعمل على تكامل هذه الصناعات، ونوه بأن معايير اختيار هذه القطاعات وعوائدها على الدولة تتمثل فى سد احتياجات السوق المحلية وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير والارتقاء بجودة الصناعة، أما على المستثمرين فتتمثل فى زيادة حجم الإيرادات وسهولة ممارسة الأعمال وانخفاض التكاليف.