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مصرع اثنين وإصابة 4 في حادثين بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
07:57 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020
اسعاف

اسعاف

لقى مساء اليوم الجمعة، شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون، في حادثين منفصلين بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير البحث الجنائي بالمديرية، بتصادم السيارة رقم 2438 ي ب ج، نصف نقل، بأخرى نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين مجهولي الاسم والعنوان، وإصابة اثنين آخرين.

وفي حادث آخر، أصيب طالبتان في انقلاب السيارة رقم "2575 ت.ث.د" ملاكي، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية الحتاحتة بمركز سمالوط، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وجرى نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثين، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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