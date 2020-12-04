بابا الفاتيكان يدعو لمواجهة التحديات وبناء عالم أكثر عدلا ووحدة

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم، إلى تكاتف جهود الجميع من أجل مواجهة تحديات البشرية والحد من تفاقم التفاوتات الاجتماعية في ظل الأزمة الوبائية والاقتصادية الحالية، من أجل عالم منصف ومتآخ.

وقال البابا فرنسيس، بمناسبة قبول أوراق اعتماد سفراء 10 بلدان، من بينها الأردن وموريتانيا وأوزبكستان ومدغشقر والدنمارك والهند: "كل واحد منا مدعو لكي يعمل يوميا من أجل بناء عالم أكثر عدلا وأخوة ووحدة"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف البابا: "تبدأ مهمتكم في وقت يمثل تحديا كبيرا للعائلة البشرية بأكملها. حتى قبل انتشار وباء فيروس كورونا، كان من الواضح أن عام 2020، سيكون عاما يتميز باحتياجات إنسانية ملحة، بسبب الصراع والعنف والإرهاب في أجزاء مختلفة من العالم".

وذكّر البابا فرنسيس، أن "الأزمات الاقتصادية تسبب الجوع والهجرة الجماعية، بينما يزيد تغير المناخ من مخاطر الكوارث الطبيعية والمجاعات والجفاف. والآن يؤدي الوباء إلى تفاقم التفاوتات التي كانت حاضرة في مجتمعات".

ودعا البابا فرنسيس، إلى التعاون والتضامن مع "إخوتنا وأخواتنا الفقراء والأشدّ ضعفا" الذين يتعرضون "لخطر الإهمال والاستبعاد والنسيان".

وتابع بابا الفاتيكان قائلا: إن "اليوم، ربما أكثر من أي وقت مضى، يتطلب عالمنا المعولم بشكل ملح حوارا وتعاونا صادقين ومحترمين، قادرين على توحيدنا في مواجهة التهديدات الخطيرة التي تلوح في أفق كوكبنا وترهن مستقبل الأجيال الشابة".