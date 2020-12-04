إحالة 38 طبيبا وممرضا وإداريا للتحقيق بملوي: تركوا محل عملهم

أحال التفتيش الإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوبي محافظة المنيا، اليوم الجمعة، 38 طبيبا وممرضا وإداريا، للتحقيق، لتقصيرهم في عملهم داخل عدد من الوحدات الصحية بالقرى.

وكان عاطف عبدالرحيم، مدير التفتيش الإدارى بالوحدة المحلية في ملوي، كلف عددا من أعضاء التفتيش الإداري بالمرور المفاجئ على عدد من الوحدات الصحية بنطاق دائرة قرى مركز ملوي، ومستشفيات ملوى العام والرمد والباطنة، خلال الفترة الصباحية وبالنوبتجية المسائية.

وأسفر المرور عن إحالة 38 مابين طبيب وممرض وإداري للتحقيق، كما تم رصد عدد من المخالفات لوجود بعض الأقسام المغلقة، وتم تحرير مذكرة ورفعها للدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، للتحقيق مع المخالفين وتاركي العمل.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، على استمرار الحملات التفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، مؤكدا أنه لا مكان للأيدي المرتعشة ولكل من تسول له نفسه إهمال أو إهدار حق من حقوق المرضى والمواطنين.