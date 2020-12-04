أب مصري يحوّل محنة ابنته المصابة بضمور العضلات إلى منحة بفكرة مبتكرة

عرض برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرًا عن المواطن المصري "إيهاب أبوالعز"، الذي واجه محنة ابنته وحوّلها إلى منحة، بعد أن طوّر سيارة مخصصة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار التقرير إلى أن إيهاب لم يتوقف أمام محنة ابنته، التي لا تستطيع التنقل بسهولة في وسائل المواصلات، ولكنه بحث عن حل، وفكر وجمع واستورد، وعمل تعديلات على السيارة ليسمح صندوقها بوضع كرسي متحرك فيه.

وقال "أبوالعز"، في التقرير، إن الله أكرمه بابنته التي تعاني من ضمور عضلي، ومنذ سن 12 سنة كانت تجلس على كرسي، وعندما كبرت بدأ في البحث عن "ونش"، وعدل تصميم سيارته ليسمح بوجود "الونش" فيها، واستمر هذا الوضع ثلاث سنوات.

أما "سما"، ابنته المصابة بضمور عضلي، وهي طالبة بالثانوية العامة، فقالت إنها كانت تعاني كثيرا قبل وصول السيارة إلى مصر، لأنه دونها كانت الحياة صعبة، وكانت لا تشعر بالحرية في الحركة، وأصبحت تستطيع الخروج مع والدتها فقط.

كما عرض التقرير لحظة لقاء "سما"، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قالت باكية: "عايزة أشكر ربنا علشان إداني أب زيه عايز يساعدني ويساعد كل الناس.. لأن العربية دي غيرت حياتي".