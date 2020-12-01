6 أهداف لـ"مصر تستطيع بالصناعة" منها جذب الاستثمارات

تحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على الاستفادة بجهود خبرائنا بالخارج في دعم توطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج ورجال الأعمال المصريين حول العالم على الاستثمار الصناعي داخل وطنهم الأم، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030".

وأعلنت وزيرة الهجرة في نهاية أكتوبر 2020 بدء التحضيرات لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

ويرصد التقرير التالي بحث الترتيبات اللازمة ومحاور وأهداف مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"..

* التأكيد على ضرورة تكامل جهود مؤسسات الدولة والعمل على دعم الصناعة,

* اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة في إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج

* حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محليًا.

* تشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة، سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

* إتاحة كل الإمكانيات لإنجاح المؤتمر الذي يعد فرصة واعدة، لاستعراض مقومات وقدرات الصناعة المصرية في مختلف القطاعات.

* جذب استثمارات المصريين في الخارج للاستثمار في السوق المصرية.

محاور العمل ينطلق من خلالها المؤتمر نحو أهدافه المرجوة، وعلى رأسها دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن إشراك المصريين بالخارج بخبراتهم في المجالات الصناعية المختلفة، وتبادل تلك الخبرات مع رجال الصناعة بالداخل، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري.

كما تعمل الحكومة المصرية على لم الشمل الصناعي، ودعم توطين الصناعة والمُصنّعين المصريين حول العالم، وتشجيعهم على الاستثمار الصناعي داخل وطنهم الأم، وتتم مناقشة هذه الأهداف عبر "مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة"، بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التجارة والصناعة.