مصرع ربة منزل وإصابة 9 في تصادم سيارتين بـ"صحراوي" سوهاج

لقت ربة منزل مصرعها، وأصيب 9 آخرين، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين ملاكي علي الطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة مركز أخميم بسوهاج، حيث تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أخميم المركزي ومستشفى سوهاج الجامعي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق البحر الأحمر، بعد الكارتة في اتجاه اسيوط، وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ٥ سيارات إسعاف لمكان الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص، مصرع رضا عبدالله محمود، 35 عاما، ربة منزل، وإصابة كل من أحمد حسن أحمد 12 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليسري، وحسن أحمد حسن 35 عاما، والد المصاب الأول، بسحجات وكدمات بالجسم، محمود عاصم رياض 36 عاما، باشتباه كسر في الضلوع، وعثمان عارف عبدالواحد، 65 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم، وممدوح رشدي رمضان 50 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم.

وأصيب كل من سماح حلمي صديق، 39 عاما، باشتباه نزيف بالمخ، وعاطف كامل، 47 عاما، باشتباه كسر بالزراع الأيسر، ومحمد يوسف كامل 20 عاما، بجرح قطعى بالجانب الأيمن، وأحمد صابر السيد، 21 عاما، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى أخميم المركزي، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.