وحيد حامد: 25 يناير ثورة وساندتها لرفضي فكرة التوريث

قال السيناريست والكاتب وحيد حامد، إنه ساند ثورة 25 يناير المجيدة، بسبب رفضه التام لفكرة التوريث التي كان يتبناها النظام الحاكم لمصر، خلال فترة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وأوضح حامد، في كتابه الصادر ضمن كتب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي حرره الكاتب طارق الشناوي، بعنوان "وحيد حامد الفلاح الفصيح": "أنا كنت مع ثورة 25 يناير لأني ضد التوريث".

وأشار حامد، إلى أنه ساند ثورة 30 يونيو أيضا لرفضه فكرة تواجد الإخوان في الحكم، ولكنه أكد عدم نزوله للميدان وقتها.

وكان السيناريست وحيد حامد، أبدى سعادة بالغة إزاء منحه جائزة "الهرم الذهبي" من مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل افتتاح دورته الـ42.

وقال حامد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه لمس محبة الناس له عند صعوده إلى المسرح، حيث إن تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي في حياته أسعده بشدة.

وتابع: "أشعر بامتنان لكل من دعمني ووقف بجانبي في مشواري، وهذا ما أوضحته في كلمتي أثناء تكريمي بالمهرجان".

ووجه حامد، الشكر والتقدير للكثير من الشخصيات، ووصفهم بـ"الفرسان" الذين وقفوا معه طوال مشواره الطويل، وذلك لحظة تكريمه من المهرجان.

وقال السيناريست، إن هناك أسماء عظيمة وقفوا بجانبه في مجال التمثيل والإخراج والنقد، وطلب توجيه التحية والتقدير للراحل العظيم يوسف شريف رزق الله، الذي تعلم منه الكثير، ووصفه بأنه أول شخص اصطحبه لمهرجان "كان" منذ سنوات عديدة.

وتابع: "ده كان صاحب فضل كبير جدا، أذكر من أصحاب الفضل أيضًا المخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب، والمنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجة، صاحب الفضل".