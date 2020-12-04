المصري الفائز بجائزة أفضل فيلم دعائي في اليابان: استلمتها "أون لاين"

عرض برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرًا عن الشاب المصري عبدالرحمن يونس رئيس تحرير مجلة مصر الدولية التي تصدر في اليابان، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم دعائي في اليابان، للعام الحالي 2020.

وأشار التقرير إلى أنه عندما أُبلغ بحصوله على الجائزة كان في مصر، واضطر للحصول عليها "أونلاين" بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، ولذلك استلمها أمام الأهرامات، تقديرا للحضارة المصرية.

وقال يونس، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع البرنامج، إنه فكر في التصوير أمام الأهرامات لأن هذا سيكون له أثر كبير على الناس، وجرى ذلك من خلال تطبيق "زووم"، والبعض ظن أن هذه الخلفية غير حقيقية، إلا أن المذيعة أوضحت لهم أنها حقيقية.

وأضاف أن المسابقة كانت بين 475 مجلة، وكل مجلة عليها تقديم مبادرات في العديد من المجالات، ورغم ذلك حصل على المركز الأول في هذه المسابقة، معربا عن شكره للسفارة المصرية في طوكيو، التي شجعت الفكرة، خاصة أن اليابانيين كانوا يسألون كثيرا عن المتحف المصري.

وأوضح أنهم تواصلوا مع مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، والتي تعاونت معهم كثيرا، وهذا أسعد الكثير من اليابانيين، وكثيرون منهم أعلنوا أنهم سيزورون مصر قريبا.