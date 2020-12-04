مظهر شاهين بعد حضوره "الوصية": الفن يرسخ المفاهيم الدينية الصحيحة

شهد الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح، والصحفية نورا أنور، عضو مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، ولفيف من رجال القوات المسلحة، العرض المسرحى "الوصية" أمس الخميس على المسرح القومى بالعتبة.

وأكد الدكتور مظهر شاهين، خلال كلمة ألقاها في ختام العرض، على أهمية الفن ودوره الكبير فى ترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة، لدى أفراد المجتمع، خاصة شريحة الشباب من بناة المستقبل، وأن ذلك لا يتأتى بتجديد الخطاب الديني فقط، بل يجب أن تتكاتف كل الجهات والمؤسسات في تصحيح المفاهيم الخاطئة كل وفق دوره ومجاله.

ووجه شاهين الشكر والتقدير للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لدعمها ومساندتها لمبادرة "اعرف جيشك" التي تتبنى تعريف شبابنا بدور وتضحيات رجال الجيش والشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، من خلال الندوات والعروض المسرحية، موجها الشكر لمخرج العرض الفنان خالد جلال، وللفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي.

وتُعرض مسرحية "الوصية" في الثامنة من مساء الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، ويقدمها البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وإنتاج المسرح القومي، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، وهو يتناول قصة حياة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد شهداء قواتنا المسلحة بمعركة الإرهاب في سيناء، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال.

والمسرحية من بطولة "أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام"، وبطولة غنائية للفنانة مي فاروق.

وكتب أشعار المسرحية محمد بهجت، وألحان أحمد كيكار، وديكور محمد الغرباوي، وأزياء هالة الزهري، وإضاءة أبوبكر الشريف، واستعراضات للدكتور مجدي صابر، ومدرب الاستعراضات فاروق الشريف، ومساعدو الإخراج معتز مغاورى وأسماء غازى وهيثم حسام، والمخرج المنفذ علا فهمي.