"العناني": إعلان موعد موكب المومياوات قريبا والبروفة الأخيرة بعد غد

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الاستعدادات الخاصة بموكب المومياوات الملكية، بدأت منذ 15 شهرًا، من أجل مراجعة كل التفاصيل.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "مومياء رمسيس الثاني عندما نُقلت إلى باريس، استقبلت بشكل رائع على السجاد الأحمر، وجرى ضرب 21 طلقة تقديرًا لها، واتعمل لها تشريفة ولفت باريس".

وتابع: "الموكب سينقل مومياوات 22 ملكا وملكة مصرية، وسيليق بهم، لأنهم الملوك الذين حكموا أعظم حضارة في العالم القديم، وسيشارك فنانون مصريون كبار في مناطق أثرية كثيرة في الأهرامات والأقصر والقاهرة والمتاحف المصرية، وكل واحد منهم سيلقي كلمة عن عظمة الحضارة المصرية في رسالة توعوية وسياحية وحضارية، والمسلة ستنير بشكل لائق جدًا، بالإضافة إلى ميدان التحرير وكورنيش النيل وعين الصيرة، وسيكون لدينا مسرح بطراز فرعوني يقدم فنًا مصريًا رائعًا".

وأوضح: "سنكون جاهزين خلال أيام بسيطة، وغدا وبعد غد سيشهدان آخر بروفتين، وسنعلن تاريخ موكب المومياوات قريبا جدًا، وسنعلن الأماكن المخصصة للصحفيين والمصورين الأجانب، وسيكون أهم كرنفال فني وثقافي وسيقام في فترة المغرب".

وأشار إلى أن الموكب عندما يصل إلى ميدان التحرير، فإنه سينير، بالإضافة إلى المسلة والكباش والعمارات والكورنيش وصولًا إلى متحف الحضارة، وسيجري استقبالها كرؤساء جمهورية وملوك يزورون مصر.