إقبال جماهيري على عرض "حظر تجول" بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

شهد العرض العالمي الأول للفيلم المصري "حظر تجول"، حضورا جماهيريا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42.

وحضر العرض، أبطال العمل إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي، كما حضرت ليلى علوي والفنانة اللبنانية كارول سماحة والفنانة بشرى والفنان سيد رجب والفنان شريف رمزي.

وكانت جميع تذاكر المسرح الكبير بدار الأوبرا، نفدت قبل 24 ساعة، من عرضه.

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية بالمهرجان، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013، خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما، لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم، وقلبها الذي يميل لها تدريجيا

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.