إلهام شاهين: وافقت على "حظر تجول" من أول مشهد

قالت الفنانة إلهام شاهين، اليوم الخميس، إن وجود مشاعر كثيرة في فيلمها الجديد "حظر تجول" هو ما جذبها للدور، لأنها لا تعتمد على شكلها أو ملابسها، مؤكدة أنها وافقت على دورها في الفيلم منذ قراءة أول مشهد.

وقالت الفنانة، إنها احتفلت بـ"مئويتها" الفترة الماضية، بعد أن اشتركت في 100 فيلم، حيث كانت تمثل 10 أفلام في السنة الواحدة.

وأضافت إلهام، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، أنها عندما سمعت عن فيلم "حظر تجول"، اعتقدت أنه سياسي، ولكن عندما قرأت السيناريو غيرت رأيها، حيث إن البطلة كانت مسجونة لمدة 20 عامًا، وخرجت من الحبس، موضحة أنها قررت عمل الفيلم من المشهد الأول، رغم أنها لا تفضل اتخاذ القرارات السريعة.

وأوضحت، أن الفيلم أخذها لأن الفيلم عبارة عن كتلة من المشاعر، لافتة إلى أنها كانت معترضة على التصوير في شبرا، لأن السيطرة على شوارعها أمر صعب، ولذلك طلبت التصوير في مصر الجديدة، وكان الأهالي يرحبون بهم.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الليلة، من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، كلا من: الفنانة إلهام شاهين، والفنان أمير شاهين، والفنان أحمد مجدي، حيث يتحدثون عن بعض الأمور الشخصية، وأيضا فيلم "حظر تجول"، وسبب تغيب "شاهين" عن الدراما الفترة الماضية، ووجود فيلمها الجديد ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وأهم الصعوبات التي قابلتها في أحداث التصوير.

وتحدثت إلهام شاهين أيضا عن حياتها الخاصة، ومشاعرها وطبيعة حياتها بعد زواج شقيقها الفنان أمير شاهين.

وقال أمير رمسيس، مخرج الفيلم، إن اسم الفيلم مرتبط بقصته، مضيفا "هو مجرد تسمية.. ونفسي يكون الفيلم بدون أسماء، وحتى لو مكانش فيه حدث سياسي في الفيلم، فهو يعتبر الإطار الذي يجعل أبطال الفيلم يتحدثون عن الأمور المسكوت عنها، والفيلم يتحدث أيضا عن القعدة في البيت".