صور.. إلهام شاهين وأبطال "حظر تجول" في العرض الأول بالقاهرة السينمائي

توافد عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، على دار الأوبرا المصرية، لمشاهدة العرض الأول لفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وحضر الحفل أبطال العمل إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي، كما حضر كل من ليلى علوي والفنانة اللبنانية كارول سماحة.

وكانت جميع تذاكر المسرح الكبير بدار الأوبرا، نفدت قبل 24 ساعة، من عرضه.

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية بالمهرجان، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013، خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما، لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم، وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.