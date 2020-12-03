إلهام شاهين: شخصيتي في "حظر تجول" وجعت قلبي

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تعيش الشخصيات التي تؤديها في أعمالها الفنية على الشاشة، مشيرة إلى أنها في فيلمها الجديد "حظر تجول"، تأثرت كثيرا بالشخصية التي أدتها، وشعرت بالمعاناة التي عاشتها الشخصية في حياتها.

وأضافت "شاهين"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، "الشخصية وجعت قلبي.. وأي حد كان بيشوفني برا الفيلم يقولي مالك.. الشخصية قفلتني وهي صعبة أوي، رغم إنها قتلت وأنا تعاطفت معاها جدا".

وتابعت، "برضة فيه ناس مظلومة في الدنيا، وحياتها كلها ضاعت، وأمومتها أيضا، لأنها ظلت 20 سنة لم ترى ابنتها، وأنا بحط نفسي مكان الشخصية، ولذلك بتوجع وجع كبير".

وأشارت إلى أنه رغم اختلاف شخصيتها عن بطلة الفيلم، إلا أنها في بعض الأحيان يمكن أن تفعل مثلها وتخفي وجعها، موضحة، "أنا ممكن أخبي في حالة إني لو هوجع ناس أنا بحبهم".

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الليلة، من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، كل من: الفنانة إلهام شاهين، والفنان أمير شاهين، والفنان أحمد مجدي، حيث يتحدثون عن بعض الأمور الشخصية، وأيضا فيلم "حظر تجول"، وسبب تغيب "شاهين" عن الدراما الفترة الماضية، ووجود فيلمها الجديد ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وأهم الصعوبات التى قابلتها فى أحداث التصوير.

وتتحدث إلهام شاهين أيضا، عن حياتها الخاصة، ومشاعرها وطبيعة حياتها بعد زوج شقيقها الفنان أمير شاهين.

وقال أمير رمسيس، مخرج الفيلم، إن اسم الفيلم مرتبط بقصته، مضيفا: "هو مجرد تسمية.. ونفسي يكون الفيلم بدون أسماء، وحتى لو مكانش فيه حدث سياسي في الفيلم، فهو يعتبر الإطار الذي يجعل أبطال الفيلم يتحدثون عن الأمور المسكوت عنها، والفيلم يتحدث أيضا عن القعدة في البيت".

وعن مشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي، قال إنه يحب هذا المهرجان السينمائي، وله مكانة في قلبه، وسعيد بالوجود فيه هذا العام.