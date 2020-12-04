عضو مكافحة العدوى: منظمات أممية وضعت آلية جيدة لتوزيع لقاح كورونا

قال الدكتور وائل صفوت، عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، والمستشار السابق لمنظمة الصحة العالمية، إن العالم كله ينتظر لقاحات فيروس كورونا، موضحا أن المنظمات الأممية وضعت آلية جيدة للتوزيع العادل، وسيكون هناك دعم للدول الفقيرة والأكثر احتياجا، أو التي يوجد بها نزاعات سياسية.

وأضاف "صفوت"، في مداخلة مع برنامج "خبر اليوم"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الجمعة، أن الشركة المنتجة للقاح "فايزر" أعلنت إنتاجها 100 مليون جرعة حتى منتصف العام المقبل ستوزعها على دول العالم، إضافة إلى أن الشركات الأخرى أيضا أعلنت عن إنتاج ملايين اللقاحات.

وتابع عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، أن هناك فئات هي الأولى بالحصول على اللقاح، مثل الأطباء، مشيرًا إلى أنه من الصعب حصول الـ7 مليار شخص على اللقاح في نفس الوقت، ولكن الدول التي يوجد بها إصابات أعلى سوف تحصل عليه أولا.

وشدد على أن اللقاح سيكون متوفرًا أول العام المقبل، والإنتاج سوف يكون بطيئا، وهناك تأخير في إنتاج لقاح "فايزر" للتأكد من درجة أمانه وأن الشخص الذي يحصل عليه لا ينقل العدوى للآخرين، موضحًا أن المضاعفات والآثار الجانبية للقاحات لم تحصل على الوقت الكاف، وهي كان يجب أن تستغرق أربعة سنوات.

وأشار "صفوت"، إلى وجود تفاؤل حذر والمهم هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، وهذا أفضل من 1000 لقاح، خاصة وأن العالم كله يعيش هذا الكابوس منذ تسع شهور.

وكشف عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، أن تصريحات كبير الخبراء الأميركيين للأمراض المعدية، أنطوني فاوتشي، عن لقاح فايزر، والتي قال فيها إن بريطانيا تسرعت في الترخيص لهذا اللقاح، هي تصريحات علمية جدا، رغم أنه عاد وتراجع عنها، ويجب بالفعل التأكد من مضاعفات التطعيم، مشيرًا إلى أن هناك تفاؤل حذر في العالم كله حول الآثار الجانبية للقاح.