"بايدن": بلادنا تشهد زيادة كبيرة في العاطلين عن العمل بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في كلمة حول خطة الإنعاش من تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إن بلاده تشهد زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل بسبب الوباء.

وأضاف بايدن: "علينا التحكم بفيروس كورونا بسرعة وإلا فإن المستقبل سيكون قاتما"، موضحا أن بلاده تحتاج لأن تتوحد لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأشار بايدن إلى أنه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والكونجرس إجازة خطة الإنعاش الاقتصادي سريعا، موضحا: "سنضع خطة مختلفة لمكافحة كورونا".

وتعهد بايدن في وقت سابق، بمساعدة كافة الأمريكيين على التعافي من الأزمة الاقتصادية، التي وصفتها وزيرة خزانة إدارته المستقبلية جانيت يلين، بأنها "مأساة أمريكية"، وفقًا لما ذكرته شبكة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وأعلن بايدن من ويلمينجتون في ديلاوير حيث قدّم فريقه الاقتصادي الجديد "لكلّ من يعانون الآن، هذه رسالتنا: الدعم آت"، فيما قالت يلين "يواجه الكثير من الناس صعوبات بتوفير الطعام ودفع الفواتير والإيجارات. هذه مأساة أمريكية".