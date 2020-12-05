حفلات عمر كمال في الإمارات: الحمد لله كامل العدد

أعلن مغني المهرجانات عمر كمال، عبر موقع الفيديوهات والصور "انستجرام"، نجاح حفلاته التي قدمها في الإمارات، حيث رفعت شعار "كامل العدد".

ونشر "كمال"، فيديو لإحدي حفلاته بالإمارات، وعلق قائلا: "الحمدلله كامل العدد".

وأحيا عمرو كمال، مؤخرا سلسلة من الحفلات الناجحة في عدد من البلاد العربيه لبنان، تونس، دبي، العراق، وأخيرا الإمارات.

وأعلن "كمال"، السبت الماضي، أثناء تواجده في العراق، الانتهاء من تسجيل أول أغنية عراقية "غالي غالي"، مع النجم العراقي نور الزين.

وكتب "كمال" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "انتهينا من تسجيل وتصوير كليب أغنية "غالى غالى"، مبسوط أنى أول مرة أغنى باللهجة العراقية هتسمعوا حاجة حلوة مع النجم نور الزين".

وكان عمرو كمال أعلن منذ أيام تعاونه مع النجم العراقي في 3 أغان عراقية من إنتاج العراقي صلاح دخو.

ونشر "كمال" عبر إنستجرام منذ أيام فيديو له اثناء حفله الأول في العراق، وهو يغني أغنيته الشهيرة "بنت الجيران "والتزم الجمهور بارتداء الكمامات خلال الحفل، تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، مرددين أغنية "بنت الجيران".