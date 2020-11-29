فيديو.. عمر كمال يغني في عيد ميلاد حميد الشاعري

احتفل الفنان حميد الشاعرى مساء أمس السبت، بعيد ميلاده خلال حفل حضره عدد من الفنانين ونجوم التسعينيات وكان منهم هشام عباس، حسام حسنى، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، علاء عبد الخالق، مصطفى شوقى والموزع الموسيقى توما إضافة إلى عدد كبير من أصدقائه من خارج الوسط الفنى.

وجاء من ضمن الحضور المغني الشعبي عمر كمال والذي حرص على تهنئة حميد الشاعري بطريقته حينما غنى له أغنية "انزل يا جميل" للفنان وليد توفيق احتفالا بعيد ميلاده، ونشر "كمال" مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص بتبطبيق "تيك توك".

يذكر أن شركة "كامب" احتفلت مؤخرا بالتوقيع مع حميد الشاعري لإنتاج ألبومه الجديد، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور ياسر القصراوي، ومجموعة كبيرة من وسائل الإعلام.

وأعلنت الشركة خلال حفل التوقيع، لأول مرة عن تفاصيل وموعد طرح ألبوم حميد الشاعري.

وحمل اسم الألبوم "أنا بابا"، ويضم 10 أغنيات، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم تامر حسين وعنتر هلال، ومحمد البوغة، وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.

والفنان حميد الشاعري مواليد 29 نوفمبر1961 ولد لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية، وكان قد ساهم حميد الشاعري في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في فترة التسعينيات أصبحوا نجوما على الساحة الفنية حاليا، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد، منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية، جعلت منه رائدا لجيله في وقتها.