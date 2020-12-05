إصابة 17 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 17 عاملا إثر انقلاب سيارة رع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بالقرب من كمين الصفا في محافظة المنيا بسبب إنفجار إطار.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل رقم "1787 ع ف ا" ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، جنوب كمين الصفا، بمركز المنيا، نتيجة انفجار الإطار الأيمن الخلفي.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: ماهر لبيب ميخائيل، 60 عاما، مجدي نجيب ملاك، 32 عاما، عاطف مكرم صليب، 35 عاما، كيرلس بنيامين ثابت، 23 عاما، بسخرون شوقي شحاتة، 45 عاما، فرج ملاك زكي، 40 عاما، سامح حنا عبدالملاك، 20 عاما، أيمن سامح أمين، 40 عاما، هاني فرج مسعد، 30 عاما، مدحت فرج مسعد، 35 عاما، صموئيل يوسف رزق، 35 عاما، وجيه صابر سعيد، 30 عاما، ونزيه ملاك ثابت، 50 عاما، مقيمين قرية بنزلة عبيد بمركز المنيا.

كما أصيب موسى جمال رسمي، 30 عاما، نادي طلعت زكي، 35 عاما، وعادل عياد مسعد، 45 عاما، مقيمين بقرية بني أحمد الشرقية بمركز المنيا، وشحاتة نجيب يوسف، 43 عاما، مقيم بقرية طوه بمركز المنيا.

أفادت التحريات الأولية للمباحث أن سبب الحادث إنفجار الإطار الخلفي الإيمن للسياره، مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالحادث، وانتقل رجال المرور للمعاينة والفحص وتسير الحركة بالطريق، وجري إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.