القصة الكاملة لضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات: بدون ورق للبيع

"سيارات بدون ورق للبيع".. عنوان لصفحة أنشئت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كانت بمثابة الخيط لإدارة مباحث السيارات بمديرية أمن القاهرة، برئاسة العقيد تامر فراج، للكشف عن أخطر تشكيل عصابي تخصص في بيع السيارات بعد سرقتها أو تهريبها جمركيًا.

وكشفت التحريات، أن التشكيل مكون من 3 أشخاص بينهم تاجر سيارات وميكانيكي، مشيرة إلى أن الأخير يمكنه تغيير معالم السيارة المسروقة وتزوير لوحات معدنية، إضافة إلى تزوير رخصة سير للسيارة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اشتركوا مع متهمين آخرين في 8 محافظات لسرقة السيارات الفارهة، والتعديل فيها وبيعها على أنها مهربة جمركيًا مقابل مبالغ لا تتجاوز 100 ألف جنيه للسيارة التي يتراوح ثمنها من 500 إلى مليون جنيه.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والكشف عن أصحاب 55 سيارة ضُبطت من ماركات عالمية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

معلومة الفيس بوك

الكشف عن التشكيل العصابي بدأ بمعلومة تعقبها الرواد أحمد جمعة ومحمد المهندس وعبدالفتاح رؤوف وأحمد هيكل معاوني المباحث في إدارة مباحث السيارات بمديرية أمن القاهرة، تفيد بوجود صفحة على "فيس بوك" تعلن عن بيع سيارات فارهة بمبالغ تقل عن سعرها الحقيقي، ولم يكن فى الأمر ما يثير الشبهات، فربما تكون السيارات المعروضة قد تعرضت لحادث وتم إصلاحها وهو ما استدعى بيعها بثمن أقل.

وأخطر اللواء نبيل سليم مدير الأدارة العامة لمباحث العاصمة بالأمر، وكلف الضباط بفحص وجمع التحريات.

الطعم فى رسالة

المثير أن معظم السيارات المعروضة كانت تبدو بحالة مثالية، ومنها موديلات لسيارات غير منتشرة بمصر، فتم إخطار قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، حيث قام أحد الضباط بتعقب مديري الصفحة ومراسلتهم، وتبين أنهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظات القليوبية والدقهلية ودمياط والغربية، وأنهم عرضوا بالفعل بيع السيارات بأي ثمن، فتنكر ضباط الأدارة في شخصيات طلاب جامعة وتجار سيارات، وتم تأكيد المعلومات وتحديد المتهمين.

وكشفت التحريات أن المتهمين أنشأوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلنوا من خلالها عن بيع سيارات بدون مستندات ملكية وبأسعار أقل عن مثيلاتها بالأسواق، ويشتبه أن تكون من متحصلات جرائم سرقة.

تغيير معالم السيارات

عدد من الجهات الأمنية تعقبت المتهمين على رأسها قطاع الأمن العام ومديريات أمن القليوبية والدقهلية ودمياط والغربية، حيث تم استهداف المتهمين وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على 2 طبنجة صوت، وبندقية ضغط هواء.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات وجلب السيارات المُهربة جمركياً وتغيير معالمها، والتلاعب في أجزائها الجوهرية، والتحصل على بيانات لسيارات أخرى مماثلة بذات المواصفات من حيث الماركة والموديل واللون ودق أرقام الشاسيهات، واصطناع لوحات معدنية ورخص تسيير (مقلدة ) للسيارات المستولى عليها بذات البيانات ( للحيلولة من تحديدها وضبطها) .

وبإرشادهم ضُبطت 55 سيارة منها المبلغ بسرقتها والمتلاعب بأجزائها الجوهرية وأخرى مهربة جمركيًا، وذلك لدى 21 من عملائهم سيئي النية لـ8 منهم معلومات جنائية ومقيمين بنطاق 8 محافظات هي الإسكندرية والدقهلية والشرقية والغربية والقاهرة والقليوبية ومطروح والفيوم، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بكون تلك السيارات من متحصلات جرائم سرقة أو مهربة جمركياً ومتلاعب بأجزائها الجوهرية، وباستدعاء المجني عليهم مالكي السيارات المستولى عليها تعرفوا عليها واتهموهم بالسرقة.