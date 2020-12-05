السيطرة على حريقين في مصنع أثاث ومخزن خردة بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة علي حريقين بمصنع أثاث بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، ومخزن خردة بدائرة مركز المنشأة، دون حدوث إصابات.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بحي الكوثر، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية دائرة القسم، وانتقل الي مكان الواقعة نائب مدير الأمن ومأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمصنع للأثاث مكون من طابق واحد علي مساحة "200 " متر ملك "محمد. م. ا"، 50 عامًا صاحب مصنع، ويقيم دائرة مركز أخميم، تم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال مالك المصنع قرر بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف، باحتراق جزئي بماكينة تقطيع الأخشاب وكمية من النشارة ومخلفات الأخشاب، ونفي الشبهة الجنائية.

كما أُبلغ مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء ببندر المنشاه، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بقطعة أرض فضاء تستغل كمخزن للخردة، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال صاحب المخزن، رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل دون قصد، وأضاف باحتراق كمية من الخردة ونفى الشبهة الجنائية.

وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.